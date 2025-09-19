На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ВТБ заявил о снижении доли государства в банке

Костин: доля государства в ВТБ снизилась до уровня в 50% плюс одна акция
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Доля государства в банке ВТБ по итогам проведенной допэмиссии уменьшилась до уровня в 50% плюс одна акция. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«На сегодня она уже достигла минимально большого уровня — 50% плюс одна акция», — сказал он.

В это же время пресс-служба финансовой организации сообщила, что ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе вторичного публичного размещения акций (SPO).

Два года назад ВТБ уже проводил биржевое размещение акций, по итогам которого привлек 94 млрд руб. Как сообщили в банке, текущее SPO прошло на фоне повышенного интереса инвесторов: совокупный объем спроса превысил 180 млрд рублей, при этом заявок оказалось больше, чем предлагалось акций, уже в первый день предварительного сбора.

ВТБ отмечает, что это размещение стало крупнейшим на российском рынке акционерного капитала с 2023 года и самым масштабным за последние 12 месяцев в банковском секторе Европы.

Ранее Совкомбанк опубликовал финансовые итоги работы за 6 месяцев 2025 года.

