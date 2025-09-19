Общий объем спроса в рамках SPO ВТБ превысил 180 млрд рублей

Банк ВТБ привлек 84,7 млрд рублей в ходе вторичного публичного размещения акций (SPO). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Два года назад ВТБ уже проводил биржевое размещение акций, по итогам которого привлек 94 млрд рублей.

Как сообщили в банке, текущее SPO прошло на фоне повышенного интереса инвесторов: совокупный объем спроса превысил 180 млрд рублей, при этом заявок оказалось больше, чем предлагалось акций, уже в первый день предварительного сбора.

ВТБ отмечает, что это размещение стало крупнейшим на российском рынке акционерного капитала с 2023 года и самым масштабным за последние 12 месяцев в банковском секторе Европы.

Наблюдательный совет утвердил размещение до 1,264 млрд акций, что соответствует планируемому объему привлечения до 84,7 млрд рублей по цене размещения. Более 1,169 млрд бумаг будут размещены на бирже, еще до 94,8 тыс. — в порядке реализации преимущественного права. Их окончательное количество определят после завершения периода оплаты.

По итогам SPO доля акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контрольный пакет останется у государства.

Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов назвал успешное размещение подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, его стратегии и роли в экономике. По его словам, привлеченные средства будут направлены на стратегические инициативы и укрепление позиций банка, а также станут шагом к развитию долгосрочных отношений как с розничными, так и с институциональными инвесторами.

По данным ВТБ, 41% объема размещения пришёлся на розничных инвесторов, оставшиеся бумаги приобрели крупнейшие российские институциональные игроки — пенсионные фонды и управляющие компании.

