Минфин России спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке

Предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в 3–4 раза в ближайшие годы, что приведет к их катастрофической нехватке. Об этом в интервью RT заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Поскольку период между инвестициями и выходом очень длинный, только, может быть, к концу 2030-х — началу 2040-х производство сможет возобновиться. Поэтому мы скоро войдем с вами в ситуацию нарастающего жесточайшего дефицита на этом рынке», — считает Моисеев.

Он объяснил, что период между вложениями в новые месторождения алмазов и началом их активной работы может достигать 10 лет, и это не позволяет оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру.

Накануне Моисеев сообщал, что российские власти планируют ограничить 100 граммами вывоз золота в монетарных слитках из РФ через страны Таможенного союза. По его словам, реализовать инициативу планируют уже в 2025 году.

