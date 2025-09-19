Самозанятые сообщили о проблемах при попытке взять кредит

Половина самозанятых сталкиваются с проблемами при подаче заявки на кредит

Почти половина опрошенных самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банк за кредитом на свой бизнес. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Лайм-Займ».

Чаще всего сложности связаны с процедурой подачи заявки и предоставлением залога или поручителя.

На необходимость сбора большого количества документов или непонятную процедуру оформления пожаловались 29,2% опрошенных самозанятых, 28,9% респондентов выделили требование залога или наличие поручителей.

Более 20% респондентов рассказали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа. На эти же факторы указали также те, кто не получал займы, но рассматривали такую возможность, говорится в исследовании.

В опросе участвовало 1500 самозанятых со всей страны.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода.

Ранее сообщалось, что господдержка малого бизнеса в России сократилась на 40% за полгода.