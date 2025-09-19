На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самозанятые сообщили о проблемах при попытке взять кредит

Половина самозанятых сталкиваются с проблемами при подаче заявки на кредит
true
true
true
close
Shutterstock/Tero Vesalainen

Почти половина опрошенных самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банк за кредитом на свой бизнес. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Лайм-Займ».

Чаще всего сложности связаны с процедурой подачи заявки и предоставлением залога или поручителя.

На необходимость сбора большого количества документов или непонятную процедуру оформления пожаловались 29,2% опрошенных самозанятых, 28,9% респондентов выделили требование залога или наличие поручителей.

Более 20% респондентов рассказали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа. На эти же факторы указали также те, кто не получал займы, но рассматривали такую возможность, говорится в исследовании.

В опросе участвовало 1500 самозанятых со всей страны.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода.

Ранее сообщалось, что господдержка малого бизнеса в России сократилась на 40% за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами