Россиян предупредили о дальнейшем подорожании говядины

«ПГ»: говядина в России продолжит дорожать
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Цены на говядину в России продолжат расти, это обусловлено в том числе внутренними факторами. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Национальном союзе производителей говядины.

Среди таких факторов — повышение тарифов на энергоресурсы, удорожание кормов для животных, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов. Кроме того, влияние оказывают рост заработных плат в агропромышленном комплексе и влияние посреднических звеньев в цепочке поставок.

Генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов уточнил, что к концу сентября цены могут вырасти еще на 1-2%.

«В целом до конца года ощутимых ценовых всплесков мы не ожидаем — говядина будет расти в цене, несколько опережая общий по стране уровень инфляции. В то же время цены, например, на мясо птицы будут расти ниже уровня инфляции», — заключил он.

В августе сообщалось, что розничные цены на говядину и баранину с июля по декабрь 2025 года могут вырасти на 12–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие изменения значительно опередят рост стоимости курятины и свинины.

Ранее россиянам пообещали, что всплеска цен в конце года не будет.

