Россиянам пообещали, что всплеска цен в конце года не будет

Цель ЦБ по инфляции на уровне 7% по итогам 2025 года вполне достижима. Всплеска цен в конце года ожидать не стоит, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Не стоит ожидать повторения сценария прошлого года, когда произошел всплеск цен в октябре — декабре 2024 г. Тогда инфляция ускорилась: октябрь 2024 — 1,10%, ноябрь 2024 — 1,43%, декабрь 2024 — 1,32%, в итоге цены выросли на 9,5% в годовом выражении. Накопленная инфляция с января по конец июля 2025 года составила 4,37%, и годовая инфляция будет ниже, чем год назад. В 2025 году ситуация более стабильна, в первую очередь за счет крепкого рубля. Таким образом, цель по инфляции до конца года на уровне 7% вполне достижима. А для того, чтобы достичь цели в 4%, обозначенной Банком России, потребуется еще время», — отметил Суетин.

По его мнению, в октябре инфляция может стабилизироваться. Суетин уточнил, что если с марта по сентябрь, согласно официальным данным, рост цен замедлился и даже в отдельные недели наблюдалась дефляция, сейчас не будет ни роста, ни значимого снижения цен. Экономист пояснил, что поддержку экономике больше не оказывают сезонные факторы, они на данный момент себя практически полностью исчерпали. Кроме того, ставка Банка России снижается, уже на уровне 18% и будет ниже в конце года, по всей видимости, на уровне 14-16%, добавил Суетин.

По его словам, курс рубля, который был выше ожиданий большинства аналитиков в первом полугодии, будет корректироваться, и небольшое ослабление вполне логично. Суетин уверен, что это не приведет к витку цен, но и импорт больше не будет дешеветь. В ближайшие месяцы не будет существенных изменений в области налогообложения, тарифов ЖКХ, что будет благоприятным фактором для инфляции, заключил экономист.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 8 сентября составила 8,2%.

