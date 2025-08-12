На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты спрогнозировали подорожание говядины и баранины

«Коммерсантъ»: говядина и баранина дорожают быстрее свинины и курятины
Денис Абрамов/РИА Новости

Розничные цены на говядину и баранину с июля по декабрь 2025 года могут вырасти на 12–15% в годовом выражении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Strategy Partners.

Отмечается, что такие изменения значительно опередят рост стоимости курятины и свинины, сохраняющийся в пределах инфляции.

В настоящее время цены на говядину и свинину растут стремительнее, чем на другие виды мяса, заявил гендиректор «АБ-Центр» Алексей Плугов. Подорожание мясной продукции подтвердила также партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. По ее словам, баранина выросла в цене на 44,7% за полтора года.

Руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов объясняет такую ситуацию чрезмерными издержками производителей на фоне сдерживания цен ранее. В Neo рассказали, что в первом квартале себестоимость баранины увеличилась на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говядины — на 7,2%.

В «Мираторге» оценили рост затрат за последние годы по меньшей мере в 30%, что сдерживает инвестиции и ведет к снижению количества поголовья, говорится в статье.

Ранее россиянам рассказали, какие товары подорожают в сентябре.

