На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ обеспокоены из-за ситуации на рынке труда

Набиуллина: Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда
true
true
true
close
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Банк России обеспокоен из-за ситуации на рынке труда. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума, пишет РИА Новости.

«Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда», — сказала Набиуллина.

При этом глава Центробанка добавила, что сейчас в России наблюдаются признаки того, что напряженность на рынке труда стала немного снижаться. Кроме того, она сообщила о структурной перестройке в экономике страны, из-за чего в разных секторах наблюдается неравномерная динамика.

До этого в пресс-службе SuperJob заявили, что в 2025 году на рынке труда в России ожидается снижение числа рабочей силы и рост количества самозанятых. Отмечается, что распространение режима самозанятости провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг. Кроме того, на рынок влияет ситуация с демографией. В связи с этим заработная плата специалистов в этом году продолжит рост, потому что она является наиболее важным фактором в борьбе за кадры, сообщили аналитики.

Ранее эксперт прокомментировал сообщения о предстоящих массовых сокращениях россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами