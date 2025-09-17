МЭР: инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

С 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. На плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты выросли — на 0,03%.

«В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг — до 0,02%», — говорится в обзоре.

В конце августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в текущем году составит не менее 1,5%.

В Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что уточненные показатели макропрогноза пока не готовы и будут представлены позже. По предварительным расчетам ведомства, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

Ранее России вновь предрекли высокое место среди экономик мира.