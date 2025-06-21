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Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме

Reuters: Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процента ВВП
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процента ВВП на усиление украинского оборонного производства. Об этом сообщает Reuters.

«Украина планирует подписать соглашения этим летом о начале экспорта технологий производства оружия», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что украинский лидер ведет переговоры с Германией, Великобританией, Канадой, а также с Норвегией, Данией и Литвой.

Незадолго до этого подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что начавшаяся война Израиля с Ираном оставляет Украину без надежд на новые поставки военной помощи от США.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее в Раде заявили, что США не желают взаимодействовать с Зеленским.

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