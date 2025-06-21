Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процента ВВП на усиление украинского оборонного производства. Об этом сообщает Reuters.

«Украина планирует подписать соглашения этим летом о начале экспорта технологий производства оружия», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что украинский лидер ведет переговоры с Германией, Великобританией, Канадой, а также с Норвегией, Данией и Литвой.

Незадолго до этого подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что начавшаяся война Израиля с Ираном оставляет Украину без надежд на новые поставки военной помощи от США.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее в Раде заявили, что США не желают взаимодействовать с Зеленским.