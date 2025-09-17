В Госдуме предложили ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат

Миронов: необходим мораторий на сокращение медработников и их зарплат

В стране необходимо установить мораторий на сокращение медиков и их зарплат. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он обратился с призывом к Минздраву РФ рекомендовать органам здравоохранения российских субъектов ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат медицинским работникам. Миронов добавил, что также должно быть запрещено переоформление медиков на менее оплачиваемые должности.

Депутат отметил, что в некоторых медучреждениях распространилась практика экономии бюджетных средств за счет работников, что приводит к оттоку медиков и снижению доступности медицинской помощи населению.

30 июня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уравнять заработные платы медработников во всех регионах России для устранения дисбаланса в оплате труда и улучшения кадрового обеспечения.

Ранее в Роскачестве заявили, что ожидают дефицит медиков.