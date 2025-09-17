На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему никто из россиян не выйдет на пенсию в 2025 году

Экономист Балынин: у большинства россиян не возникнет прав на пенсию в 2025 году
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию по старости, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он пояснил, что у большинства граждан не возникнет права на пенсию в этом году.

По словам экономиста, для назначения страховой пенсии по старости должны быть выполнены три условия: достижение общеустановленного пенсионного возраста, сформировано минимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов, наличие минимального страхового стажа.

«Минимально необходимое число индивидуальных пенсионных коэффициентов составляет 30, минимальный страховой стаж равен 15 годам. В свою очередь, минимальный возраст для назначения страховой пенсии по старости зависит от года рождения гражданина. Так, например, у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года рождения право на назначение страховой пенсии по старости возникло в 2024 году (в 63 и 58 лет соответственно). В свою очередь, у мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения право на назначение страховой пенсии по старости возникнет в 2026 году (в 64 и 59 лет соответственно)», — отметил Балынин.

Поэтому в 2025 году на общих основаниях страховая пенсия никому не назначается, заключил экономист. Он добавил, что аналогично будет и в 2027 году, так как у мужчин 1963 года рождения и женщин 1968 года рождения право на назначение страховой пенсии по старости возникнет в 2028 году (в 65 и 60 лет соответственно).

Балынин уточнил, что в 2025 году страховая пенсия по старости может быть назначена тем гражданам, кто в соответствии с законодательством имеет право на досрочное назначение. Если, например, к моменту назначения страховой пенсии по старости в 2025 году набрано 125 ИПК, то размер страховой пенсии по старости составит 27 118,95 рубля, подытожил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, кто может получать пенсию в 100 тыс. рублей.

