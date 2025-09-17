В России предложили поддерживать работой вернувшихся релокантов

С 2022 года Россию покинули несколько сотен тысяч человек, из которых от 10 до 45% уже вернулись. Такая динамика подчеркивает значимость поддержки людей, которые связывают свое будущее с Россией, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

«Для России ценен каждый гражданин. В обществе звучат разные мнения. Некоторые называют уехавших из России сограждан предателями. При этом стоит помнить, что многие оказались за рубежом по семейным обстоятельствам или по работе. Особенно это касается молодых людей, выбор за которых подчас делали родители. А также сотрудников иностранных компаний, которые ушли из нашей страны. На рынке труда России не хватает специалистов. В здравоохранении дефицит составляет более 23 тыс. врачей и свыше 63 тыс. сотрудников среднего звена», — отметил Никитин.

По его словам, в России востребованы специалисты в области информационных технологий, инженеры, специалисты по автоматизации и роботизации, а также квалифицированные рабочие кадры.

Никитин подчеркнул, что обучение и жизнь в недружественных странах порой формируют отличающиеся от традиционных российских ценности. Этот факт стоит учитывать при приеме вернувшихся граждан на работу, особенно в государственные структуры, уверен Никитин. В анкетах обязательно должен быть указан период и причины проживания за рубежом, считает депутат.

«Все граждане должны иметь возможность работать на благо и во имя процветания России. Рядовые исполнители могут занимать позиции как в коммерческих организациях, так и в государственных учреждениях. Решение о приеме или переводе на руководящую должность необходимо принимать в каждом случае индивидуально, исходя из профессиональных компетенций и данных биографии», — заключил депутат.

В Госдуме в конце августа развернулась дискуссия о возможности допуска релокантов к государственной службе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне, вернувшиеся из-за границы, не должны получать места в государственных компаниях. В то же время в КПРФ допустили исключения. Депутат Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что при наличии уважительных причин переезда, например связанных с профессиональной деятельностью, отдельным гражданам можно разрешить работу в госсекторе. Партия «Новые люди» также призвала релокантов возвращаться в страну, но предложила им в первую очередь трудоустраиваться вне госслужбы — в частных компаниях или в формате самозанятости. «Это наши люди, наш генофонд. Демографическая ситуация непростая, и каждый русский человек важен для страны», — подчеркнул депутат Олег Леонов.

