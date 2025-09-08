Россиянам объяснили, почему им сокращают или не платят премии

Россиянам сокращают или не выплачивают премии из-за замедления темпов роста экономики, увеличения зарплат, расходов компаний на удержание кадров в том числе социальными пакетами. Кроме того, в ряде организаций работодатели начали платить большие зарплаты при меньших премиях, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Каждому десятому россиянину перестали выплачивать премии, а каждому пятому — сократили их размер, следует из данных HeadHunter, на которые ссылается газета «Известия».

Чаще всего бонусов лишались топ-менеджеры, сотрудники IT-сферы, ритейла и административный персонал. Эксперты связывают это с замедлением экономического роста и меняющимися пропорциями в структуре оплаты труда.

«Сокращение стимулирующих выплат глобально связано с замедлением темпов экономического роста. Ведь это отражается на прибыли компании, а бонусы для топ-менеджмента напрямую зависят от прибыли компании. Конечно, это не единственный показатель KPI для топов, но один из основных, и поэтому совокупный бонус сокращается. Для других категорий работников сокращение стимулирующих выплат связано с рядом других факторов, происходящих на рынке труда. За последние годы происходил существенный рост зарплат, и здесь стали меняться просто пропорции в заработных платах — растет доля базовой части (оклада) и сокращается доля переменной части (премии). При этом мы видим, что для многих категорий работников размеры зарплат растут, а вот внутри пропорции меняются. Отсюда и такие показатели», — отметила Иванова-Швец.

По ее словам, у российских компаний растут расходы на персонал, и помимо зарплаты работодатели больше тратят на социальные пакеты, дополнительные льготы, поддержание корпоративной культуры — ведь в условиях дефицита встает вопрос удержания кадров, а это можно сделать не только размером заработной платы.

Экономист добавила, что на российском рынке труда сложилась практика, что переменная часть равна или даже больше базовой части заработной платы. При нынешних тенденциях сокращение переменной части заработной платы и увеличение ее базовой части — положительный момент для работников, поскольку она должна выплачиваться при любом финансовом состоянии компании, а переменная — нет, пояснила Иванова-Швец.

По словам эксперта, в условиях замедления экономики тенденция к пересмотру премиальной политики сохранится и в дальнейшем, однако для сотрудников это не обязательно означает ухудшение ситуации: перераспределение в пользу окладов делает доход более стабильным.

