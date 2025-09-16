В «Транснефти» прокомментировали информацию о сокращении приема нефти от производителей

»Транснефть» назвала фейком информацию о возможных «радикальных ограничениях» приема нефти от производителей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В компании подчеркнули, что появление подобных «фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники» наносит имиджевый урон «Транснефти».
«Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации», — говорится в заявлении компании.
16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российская компания «Транснефть» предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Источники утверждают, что «Транснефть» в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить топливо в своей трубопроводной системе.
14 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам наиболее эффективными санкциями против России.
