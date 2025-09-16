На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Транснефти» прокомментировали информацию о сокращении приема нефти от производителей

Транснефть назвала фейком информацию о сокращении приема нефти от производителей
true
true
true
close
ООО «Транснефть – Балтика»

»Транснефть» назвала фейком информацию о возможных «радикальных ограничениях» приема нефти от производителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании подчеркнули, что появление подобных «фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники» наносит имиджевый урон «Транснефти».

«Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации», — говорится в заявлении компании.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российская компания «Транснефть» предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Источники утверждают, что «Транснефть» в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить топливо в своей трубопроводной системе.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам наиболее эффективными санкциями против России.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ.

