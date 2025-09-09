Стало известно о новой тактике ВСУ

Украина перешла к тактике нанесения ударов по энергетическим объектам России в целях давления на экономическую систему РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В условиях дефицита личного состава и объективной сложности в проведении контрнаступления противник перешел к другой тактике. В настоящее время ВСУ методично наносят удары по нефтегазовым объектам», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ВСУ бьют практически по одним и тем же объектам в южной и центральной России.

По мнению авторов канала, Украина «делает это не просто так», поскольку дефицит топлива вызывает рост цен на топливо не только в России, но и в Европе, чем пользуются американцы, «продавая свои ресурсы втридорога».

30 августа обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.