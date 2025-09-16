На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала до минимума

Минэнерго: расчеты за российскую нефть в долларах упали до 5%
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Расчеты за российскую нефть в долларах упали до минимальных 5%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на презентацию Минэнерго.

По данным ведомства, на текущий момент за российскую нефть рассчитываются в долларах лишь в 5% случаев, когда как в 2022 году доля американской валюты составляла более половины — 55%. В свою очередь доля евро за три года сократилась с 30% до 1%.

Отмечается, что сейчас за российские энергоресурсы в 90% случаев рассчитываются в рублях и в валютах дружественных стран. Активнее всего поставки углеводородов оплачиваются китайским юанем, на который приходится 67% в общей доле.

До этого сообщалось, что объем торговли между Россией и США по итогам 2024 года упал до минимального с 1992 года показателя. Экспорт из РФ в США в 2024-м составил $3 млрд, а поставки из Соединенных Штатов в Россию сократились до $526 млн. В целом товарооборот за год сократился на 32% и составил $3,5 млрд. Отмечается, что меньшего значения этот показатель достиг только в 1992 году — $2,6 млрд.

Ранее стало известно, каким будет курс доллара в октябре.

