В Совфеде оценили, сколько россиян откажутся от отпуска до конца года

Доля отказавшихся от отпуска россиян едва ли превысит 20% до конца 2025 года. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Отказ от отпуска в России сейчас — это способ экономии, который выбирает примерно 15-20% населения, особенно те, кто испытывает финансовые трудности. Многие из них предпочитают сохранить деньги, которые обычно тратят на поездки, на «подушку безопасности» или будущие крупные покупки. Средняя экономия при отказе от отдыха может составлять от 100 до 200 тыс. рублей и более. Однако отказ от отпуска несет в себе и серьезные риски: растет утомляемость, стресс, ослабевает иммунитет, что влияет на здоровье и трудоспособность. Кроме того, длительное отсутствие отдыха повышает вероятность эмоционального выгорания и снижения мотивации», — отметила Епифанова.

Поэтому вторая половина 2025 года и начало 2026-го вряд ли принесут резкий рост числа россиян, отказывающихся от отпуска, допустила сенатор. Она сослалась на последние исследования, согласно которым более 80% россиян планируют использовать свой отпуск в этом году, и только около 16% заявили, что откажутся от него. Сенатор заключила, что большинству россиян важно поддерживать баланс между экономией и восстановлением сил. Отпуск по-прежнему остается одним из ключевых факторов поддержания здоровья и эмоционального равновесия, подытожила сенатор.

По данным финтех-компании ЮMoney и сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», летом 2025 года 55% опрошенных россиян побывали в отпуске. Еще 35% опрошенных признались, что не отдыхали вовсе, а 10% на момент опроса все еще находились в отпуске.

Ранее стало известно, куда россияне полетят в отпуск осенью.