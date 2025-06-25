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Стало известно, куда россияне полетят осенью

«Авиасейлс»: Сочи лидирует среди забронированных внутренних перелетов на осень
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Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали бронировать авиабилеты на осень. На первом месте среди внутренних направлений — Сочи: на него приходится 26% от всех перелетов по стране, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Курорт традиционно лидирует среди семейных направлений — 12% билетов оформлены на пассажиров с детьми, а средняя длительность поездки составит 10 дней. Также популярны Москва (10% бронирований), Санкт-Петербург (9%), Калининград (8%) и Минеральные Воды (8%). В среднем на отдых внутри страны туристы закладывают чуть больше недели.

За рубежом лидирует Турция — 12% от международных перелетов. Следом идут Узбекистан (11% бронирований), Япония (8%), Таиланд (6%) и Китай (5%). Средняя продолжительность путешествия — около двух недель, а самые долгие поездки планируются в Таиланд — три недели. Каждое шестое бронирование туда оформлено на путешественников с детьми.

Аналитики сервиса выяснили, когда выгоднее покупать авиабилеты в зависимости от направления и сезона.

Оптимальное время для бронирования авиабилетов этой осенью по России:
— в Сочи — за 10–50 дней или за 3–5 месяцев;
— в Москву и Санкт-Петербург — как можно раньше;
— в Калининград и Минеральные Воды — за два месяца до вылета.

Выгодное время покупки авиабилетов для популярных зарубежных направлений:

— в Турцию и Узбекистан — как можно раньше;
— в Японию — за 20–80 дней;
— в Таиланд — за 14–50 дней или за 2–3 месяца;
— в Китай — за 14–100 дней.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на зарубежном отеле.

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