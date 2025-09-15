Минфин с «Газпромом» обсуждают изменение налоговой нагрузки

Минфин обсуждает с «Газпромом» изменение налоговой нагрузки с 2026 года

Минфин обсуждает с «Газпромом» и независимыми производителями газа изменение с 2026 года налоговой нагрузки. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет ТАСС.

««Газпром» должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки», — сказал Сазанов.

Он добавил, что изменения в НДПИ зависят от сроков вступления в силу решений по тарифам, которые «сделать ретроспективно невозможно».

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопроводах «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

Ранее в Китае присвоили «Газпрому» наивысший кредитный рейтинг.