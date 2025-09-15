Венгрия ускоряет проект строительства АЭС «Пакш-2» на фоне попыток его срыва

Венгрия ускоряет реализацию проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» на фоне попыток внешних сил помешать его реализации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Несмотря ни на какие атаки, ни на какие попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой атомной электростанции», — сказал он.

В конце июня Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.

Ранее суд ЕС аннулировал решение о финансировании Венгрией расширения АЭС «Пакш-2».