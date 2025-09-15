На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему китайская экономика демонстрирует спад

Guardian: экономика КНР снижается на фоне торговых войн с США
true
true
true
close
Cfoto/Global Look Press

Китайская экономика снижается на фоне торговых войн с США, пишет газета The Guardian.

«Объем промышленного производства и потребительские расходы росли самыми медленными темпами почти за год. Эти ... данные усиливают давление на Пекин, побуждая его к принятию дополнительных мер стимулирования для предотвращения резкого спада», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, долговой кризис негативно сказывается на секторе недвижимости страны, а экспорт «сталкивается с более серьезными препятствиями».

Отмечается, что промышленное производство в прошлом месяце выросло на 5,2% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с августа 2024 года и ниже июльского роста на 5,7%. Розничные продажи, индикатор потребления, выросли на 3,4%, что является самым медленным темпом с ноября 2024 года, и замедлились по сравнению с ростом на 3,7% в предыдущем месяце.

По словам экономиста по Китаю из Capital Economics Цзычунь Хуана, данные об активности указывают на дальнейшее замедление темпов роста экономики.

«Хотя отчасти это отражает временные погодные условия, базовый рост явно замедляется, что усиливает давление на политиков с целью принятия дополнительных мер поддержки», — добавил он.

15 сентября в Министерстве коммерции КНР заявили, что введение со стороны США вторичных пошлин против Китая за закупку нефти из России может нанести серьезный удар по глобальной торговле.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами