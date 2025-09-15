На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о сокращении ЕС импорта российской нефти в июле

Евростат: ЕС на треть сократил импорт российской нефти в июле 2025 года
Dmitry Lovetsky/AP

Евросоюз (ЕС) в июле текущего года сократил закупки нефти из России на треть по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По информации статистической службы, в июле 2025 года страны Евросоюза импортировали из России нефти на €318,8 млн (5,7 млн баррелей). Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на 4,5% больше, чем в июне текущего года.

В целом за первые семь месяцев года объем закупок российской нефти ЕС составил €2,9 млрд (48,2 млн баррелей), что в 1,3 раза ниже показателя за тот же период 2024 года.

Основными покупателями российской нефти в июле стали Венгрия и Словакия. Венгрия закупила сырья на €169,5 млн (3,1 млн баррелей), что на треть меньше, чем годом ранее, а Словакия — на €149,3 млн (2,7 млн баррелей), увеличив импорт в 4,5 раза в годовом выражении.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве напомнили, что Европа продолжает зависеть от российских энергоносителей.

