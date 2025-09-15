Авиабилеты из России в Китай подорожали из-за роста спроса

РСТ: цены на авиабилеты в Китай выросли на 15–20% в связи с ростом спроса

Стоимость авиабилетов из России в Китай увеличилась на 15–20% в связи с ростом спроса на поездки из-за отмены виз. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в своем Telegram-канале.

Как отмечается, платные визы в КНР были сдерживающим фактором, но после их отмены интерес к Китаю только растет. Однако вместе с этим увеличивается и цена на авиабилеты. Так, цены у китайских перевозчиков выросли на 15–20%. Прямой рейс из Москвы в Пекин сейчас стоит 25–30 тыс. рублей.

По словам PR-директора Fun&Sun Ольги Ланской, спрос на поездки в Китай рос постепенно.

«На лето рост составил 10%, на осень-зиму — уже 50%. Сейчас около 80% турпотока приходится на Хайнань», — отметила она.

Спрос на пакетные туры и отели в Китае после появления информации об отмене виз вырос на 50–100%.

С 15 сентября россияне могут въезжать в Китай без виз. Граждане России с обычным загранпаспортом могут посещать Китай без оформления визы сроком до 30 дней. Такая мера носит пробный характер и будет действовать в течение года.

Ранее стало известно, когда могут быть объединены платежные системы России и Китая.