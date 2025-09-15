На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейший швейцарский банк может переехать в США

NYP: крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести штаб-квартиру в США
Global Look Press

Самый крупный банк Швейцарии UBS на фоне недовольства новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства может переехать в Соединенные Штаты. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Post (NYP).

По имеющимся сведениям, руководство банка крайне недовольно требованиями властей страны, в соответствии с которыми «подушка безопасности» UBS должна возрасти до $26 млрд. Топ-менеджмент банка считает, что это приведет к неконкурентоспособности UBS на мировом рынке.

Источники издания сообщили, что руководство банка недавно провело встречу с представителями администрации США. Представитель пресс-службы UBS не дал никаких комментариев, но при этом не стал отрицать встречи с представителями американского президента Дональда Трампа по поводу размещения штаб-квартиры банка на территории США.

31 августа издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что швейцарские производители золота не собираются открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США.

