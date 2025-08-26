Швейцарские компании готовятся к сокращениям из-за пошлин США

Технологическая отрасль Швейцарии теряет прибыль и намерена сокращать персонал на фоне сильной нацвалюты, слабого спроса и введением американских пошлин. Об этом говорится в заявлении главной ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности Swissmem.

Ситуация в швейцарской технологической отрасли значительно ухудшилась в первой половине 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 2,5%, объем заказов – на 2,3%, а экспорт товаров – на 0,9%. Во втором квартале объем заказов снизился на 13,4%, рассказали в ассоциации.

Это падение произошло до введения пошлин США. В ближайшие месяцы следует ожидать ускоренного продолжения спада объема заказов, что усугубит ситуацию. Swissmem призывает Федеральный совет и парламент Швейцарии оперативно принять меры по улучшению рамочных условий для экспортной экономики и сохранению рабочих мест.

Многие компании страны планируют радикальные меры, такие как увольнения (38%), перевод производства в ЕС (31%) или переход на сокращенный рабочий день (28%). Численность сотрудников в технологической отрасли, составляющая 324 600 человек, уже сократилась на 3,1 тыс.

«Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переводу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо безусловно снизить издержки для промышленности», — заявил президент Swissmem Мартин Хирцель.

До этого Бельгия, Норвегия, Молдавия, Швейцария и Швеция остановили отправку товарных посылок в США в связи с пошлинами.

Ранее Трамп порадовался, что его называют «президентом Европы».