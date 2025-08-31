На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцарские производители золота отвергли идею переноса производств в США

NZZ: швейцарские производители золота отказались переносить производство в США
imago stock&people/Global Look Press

Швейцарские производители золота не собираются открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ссылаясь на свое расследование.

Ранее бывший швейцарский дипломат Томас Борер предложил перенести часть мощностей по переработке золота в Америку, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с США и сбалансировать торговый баланс. Вашингтон недоволен тем, что Швейцария резко увеличила поставки драгметалла, в связи с чем администрация Трампа ввела 39-процентные пошлины почти на все швейцарские товары.

В Швейцарии на фоне этой ситуации обсуждались меры по ограничению экспорта золота, включая введение дополнительного налога. Однако отрасль категорически отвергла эти предложения, указав, что они ударят по индустрии, обеспечивающей более двух тысяч рабочих мест.

По данным газеты, Ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами заявила, что идея переноса переработки золота в США лишена смысла. Во-первых, в мире уже существует переизбыток таких мощностей. Во-вторых, перенос может подорвать авторитет маркировки Swiss made, которая является символом качества и доверия на мировом рынке.

Тем временем поставки золота из Швейцарии в США демонстрируют стремительный рост. Только в июле 2025 года в Соединенные Штаты было отправлено 54 тонны драгметалла — в пять раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Как именно удалось нарастить экспорт на фоне неопределенности вокруг американских пошлин — неизвестно. В Ассоциации предполагают, что финансовые риски могли взять на себя крупнейшие банки Швейцарии.

Ранее Трамп отменил пошлины на импортируемое в США золото.

