Россиянам пообещали равные части зарплаты в сентябре

Экономист Балынин: россияне получат равные части зарплаты в сентябре
true
true
true
close
Depositphotos

Россияне получат равные части зарплаты в сентябре, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящихся рабочих дней. В сентябре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября — 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в сентябре не будет», — отметил Балынин.

Он оценил, что в случае оклада, равного 50 тыс. рублей, за первую и вторую половину сентября будет выплачено по 25 тыс. рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц — 21,7 тыс. рублей).

Балынин сказал, что похожая ситуация была в апреле: тогда тоже было 22 рабочих дня с разделением поровну между обеими половинами месяца. В феврале было 20 рабочих дней: по 10 в каждой из половин месяца.

По словам экономиста, премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил Балынин.

Ранее сообщалось о резком росте зарплат в строительной отрасли.

