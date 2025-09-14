На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о деградации США в одной сфере

Трамп: зарубежные специалисты должны научить США высоким технологиям и уехать
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Socia сообщил о желании привлечь в страну иностранные компании, работающие со сложными технологиями, вместе с их сотрудниками и инвестициями.

Глава государства заявил, что эти специалисты будут обучать американцев производить «уникальные и сложные продукты», а затем вернутся на родину.

«Если этого не делать, такие масштабные инвестиции просто не придут — будь то чипы, полупроводники, компьютеры, корабли, поезда и многое другое, чему нам нужно учиться у других», — выразил мнение политик.

Он добавил, что в прошлом США сами «отлично делали» такую продукцию, но сейчас уже не могут.

«Мы приветствуем их (высокотехнологичные компании. — «Газета.Ru»), мы приветствуем их сотрудников и готовы с гордостью сказать, что будем учиться у них и со временем станем делать это даже лучше них самих — в недалеком будущем!» — заключил президент.

В начале сентября Трамп пообещал, что США скоро введут существенные импортные пошлины на товары компаний-производителей полупроводников и микросхем, которые не имеют производственных мощностей на территории страны.

Ранее Трамп заявил, что любит «запах депортаций по утрам».

