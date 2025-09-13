Крупнейшая нефтяная компания компания Украины «Укрнафта» отказалась от закупок нефти индийского происхождения. Об этом сообщает украинское издание «Нефтерынок».

Сейчас «Укрнафта» готовится к проведению второго тура тендеров на поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа с поставками в октябре и в четвертом квартале 2025 года. На тендере не будет рассматриваться продукция из РФ, Белоруссии, Ирана и Индии. При этом в тендерных заявках должна указываться страна происхождения сырья.

В августе 2025 года Украина увеличила ввоз дизтоплива из Индии. При этом за период с января по август импорт дизтоплива из Индии вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Если в 2024 году на Индию приходилось 1,7% поставок дизеля, то в 2025 году — 11,6%.

Ограничения связывают с тем, что в настоящее время Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

До этого украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию в рейдерском захвате «Укрнафты» из коррупционных побуждений.

Ранее в Индии раскрыли, к чему мог привести отказ от российской нефти.