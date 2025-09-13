На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина стала отказываться от индийского топлива

«Нефтерынок»: «Укрнафта» отказалась от закупок нефти из Индии
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшая нефтяная компания компания Украины «Укрнафта» отказалась от закупок нефти индийского происхождения. Об этом сообщает украинское издание «Нефтерынок».

Сейчас «Укрнафта» готовится к проведению второго тура тендеров на поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа с поставками в октябре и в четвертом квартале 2025 года. На тендере не будет рассматриваться продукция из РФ, Белоруссии, Ирана и Индии. При этом в тендерных заявках должна указываться страна происхождения сырья.

В августе 2025 года Украина увеличила ввоз дизтоплива из Индии. При этом за период с января по август импорт дизтоплива из Индии вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Если в 2024 году на Индию приходилось 1,7% поставок дизеля, то в 2025 году — 11,6%.

Ограничения связывают с тем, что в настоящее время Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

До этого украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию в рейдерском захвате «Укрнафты» из коррупционных побуждений.

Ранее в Индии раскрыли, к чему мог привести отказ от российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами