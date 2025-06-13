Евросоюз нарастил поставки вина и пива в Россию

Поставки пива и вина из Европы в РФ выросли на 25%

Европейские страны в апреле в среднем на 25% нарастили экспорт вина и пива в РФ по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Евростата.

Отмечается, что главным европейским поставщиком хмельного напитка остается Чехия — экспорт из нее достиг €2,14 млн. На втором месте находится ФРГ — €1,65 млн, а на третьем расположилась Литва — €1,16 млн. Всего страны ЕС поставили в Россию 786 тысяч тонн пива.

Главным экспортером вина для РФ остается Италия (€15,3 млн). В целом продажи этого напитка на российский рынок из Европы выросли до €34,8 млн.

В мае сообщалось, что Китай впервые обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию в январе — марте текущего года, отгрузив продукцию на $7,1 млн — в 1,9 раза больше уровня годом ранее.

Отмечалось, что поставки из Европы на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз «недружественного» пива — они были увеличены с €0,1 до €1 за литр.

Ранее стало известно, что в России зарубежное вино за год подорожало на 40%.