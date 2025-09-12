ЦБ выбирал между сохранением и снижением ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ сегодня рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки. Ее слова приводит официальный сайт регулятора.

«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки», – подчеркнула она.

По словам главы ведомства, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений относительно ключевой ставки.

Cовет директоров Центрального Банка также рассматривал вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне в 18%. Однако, в конечном итоге было принято решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт.

Отмечается, что решение ЦБ РФ относительно ключевой ставки в октябре текущего года будет в значительной степени зависеть от параметров государственного бюджета.

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — до 17% годовых.

