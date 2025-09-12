На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ выбирал между сохранением и снижением ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ сегодня рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки. Ее слова приводит официальный сайт регулятора.

«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки», – подчеркнула она.

По словам главы ведомства, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений относительно ключевой ставки.

Cовет директоров Центрального Банка также рассматривал вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне в 18%. Однако, в конечном итоге было принято решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт.

Отмечается, что решение ЦБ РФ относительно ключевой ставки в октябре текущего года будет в значительной степени зависеть от параметров государственного бюджета.

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — до 17% годовых.

Ранее Центробанк объяснил снижение ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами