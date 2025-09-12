На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк вслед за смягчением ДКП снижает ставки по ипотеке
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сбербанк вслед за смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) принял решение снизить ставки по ипотеке. Об этом говорится на сайте банка.

Ставки по рыночной ипотеке с 15 сентября банк понизит на 1-2 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Так, снижение ожидается на 1 п.п. при взносе от 20,1%, на 1,5 п.п. при взносе от 30,1% и на 2 п.п. при взносе от 50,1% и выше.

Что касается минимальных ставок, то они составят: от 17,4% на покупку первичного жилья, от 17,8% — на покупку вторичного и строительство жилого дома.

Помимо этого Сбербанк снизит ставки на 1,5 п.п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Также утверждается, что ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически.

Незадолго до этого сообщалось, что Центробанк России на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — на 1 п.п, до 17% годовых.

Согласно опросу, который проводился Банком Синара, после снижения ключевой ставки каждый десятый опрошенный россиянин заявил, что планирует взять кредит. При этом большая часть опрошенных (65%) указали, что их финансовое поведение не изменится, а четверть респондентов вообще не следят за изменением ключевой ставки и не понимают, на что именно она влияет.

Ранее россияне заявили, что ожидают снижения ключевой ставки.

