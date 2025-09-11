Россияне спрогнозировали уровень ключевой ставки 12 сентября

Более четверти опрошенных россиян (29%) уверены, что ЦБ на заседании 12 сентября с большой долей вероятности снизит ключевую ставку с 18 до 17%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению еще 25% опрошенных, регулятор пойдет на более резкое снижение ключевой ставки — до 16%. Еще 7% ожидают снижения более чем на 2 процентных пункта и ключевую ставку ниже 16%. При этом 24% полагают, что ключевая ставка останется без изменений. Остальные 15% затруднились с ответом. Таким образом, суммарно снижения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ ожидают более половины опрошенных.

«Россияне в целом стали интересоваться ключевой ставкой чаще. Так, по данным «Яндекс Вордстат», количество поисковых запросов с темой «ключевая ставка» в поисковой системе «Яндекса» в январе — августе 2024 года составляло 3,85 млн штук, а в январе — августе 2025 года оно выросло на 34,5% — до 5,18 млн шт. Повышение интереса граждан к ключевой ставке во многом объясняется ее высокой волатильностью в последние годы и, следовательно, колебаниями доходности по депозитам и стоимости кредитных средств в банках», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

