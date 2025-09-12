На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксировали перепроизводство яиц

«Ъ»: птицефабрики в России оказались в ловушке избыточного предложения
Shutterstock

По данным Росстата, российские птицефабрики с января по июль 2025 года нарастили производство яиц на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсантъ», к концу лета выпуск этой продукции составлял уже 120% от внутреннего потребления.

В материале издания говорится о том, что куриные яйца в РФ подешевели более чем на 25% за год, а причиной этому стал кризис перепроизводства. Помимо этого, производство яиц превышает спрос на 20%, из-за чего рентабельность птицефабрик упала в пять раз.

Сезонный фактор усугубляет ситуацию, отмечает «Ъ». Так в период с мая по октябрь спрос на яйца падает из-за увеличения предложения из личных подсобных хозяйств. Производители надеются на то, что рынок оживет осенью, но уже сейчас небольшие хозяйства начинают сокращать поголовье из-за низких цен.

По мнению экспертов, данную проблему мог бы решить экспорт: основными покупателями российских яиц выступают Казахстан, Монголия и ОАЭ. Однако, продажи другим странам составляют всего 1% от общего производства.

В начале сентября стало известно, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Сумма закупки составила $455 тыс. Такая поставка стала первой как минимум с начала 1992 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов.

