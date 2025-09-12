Эксперт рассказал, в каких случаях банк может заблокировать счет клиента

Любую нетипичную для клиента операцию банк может счесть подозрительной – например, если человек всегда пользовался только онлайн-платежами и вдруг решил снять через банкомат крупную сумму денег. Это может быть зафиксировано как сомнительное действие, поэтому если речь идет о планах снять, например, несколько миллионов рублей, то лучше сначала посетить офис кредитной организации и заранее запросить средства, рассказал RT частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.

Особенно часто под разряд подозрительных операций попадают попытки снять деньги в другом городе в нетипичное время суток – например, в 3:00 человек пытается снять крупную сумму территориально в другом месте. Причём важно учитывать, что многие банки имеют строгие лимиты на снятие средств не чаще одного раза в сутки.

«Например, если нужно 200 тыс. рублей, придётся совершить четыре операции по 50 тыс. рублей (и то если не превышен суточный лимит). Если есть потребность в крупной сумме, рекомендуем обратиться в офис банка», — отметил специалист.

В случае, если в планах снять сразу несколько миллионов рублей, действовать нужно заранее, так как банки обычно без предварительной заявки суммы крупнее 100 тыс. рублей не выдают, добавил Сидоров. Если заранее не принять меры, то можно нарваться на блокировку операции, карты или счета, так как кредитная организация может счесть операцию мошенничеством, заключил эксперт.

До этого руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал, что банковские карты и онлайн-банкинг дропперов блокируются при попадании информации в базу данных Центробанка. Поэтому при операциях с крупными суммами могут заблокировать и карту обычного клиента. Как только данные о подозрительных счетах попадают в систему, банки немедленно ограничивают к ним доступ. Работа ведётся с правоохранительными органами, передающими данные о дропперах в базу Центробанка, пояснил Мамута.

Ранее стало известно, что объёмы подозрительных операций через банки РФ снизились.