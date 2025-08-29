На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о подозрительных операциях для блокировки карт

Мамута: карты могут заблокировать при попытке снять большую сумму
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Банковские карты и онлайн-банкинг дропперов блокируются при попадании информации в базу данных Центробанка. Поэтому при операциях с крупными суммами могут заблокировать и карту обычного клиента, об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с kp.ru.

Он объяснил, что карты и электронные платежные инструменты для мошенников стали одноразовыми. Как только данные о подозрительных счетах попадают в систему, банки немедленно ограничивают к ним доступ. Работа ведется с правоохранительными органами, передающими данные о дропперах в базу Центробанка.

Однако меры предосторожности применяют в отношении обычных клиентов. Банки могут приостановить перевод крупной суммы, если реквизиты ранее использовались в мошеннических схемах, или заблокировать карту при оплате на подозрительном сайте.

По словам Мамуты, граждане сталкиваются с ограничениями при попытке снять крупную сумму денег. В таких ситуациях лучше обращаться в офис банка для обозначения цели. По его словам, временные неудобства оправданы, поскольку они защищают сбережения клиентов.

Ранее банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов.

