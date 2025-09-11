Назван главный претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ

Главным претендентом на покупку «Росгосстраха» у ВТБ является «Балтийский лизинг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что данная сделка вызвала интерес у Центробанка, поскольку транзакцию о покупке планируется провести кредитными средствами. Специалисты отметили, что «Балтийскому лизингу» были выдвинуты дополнительные условия по соглашению, из-за чего процесс продажи может затянуться или не состояться.

По данным журналистов, приобретить страховые компании с помощью кредитных средств не запрещено законом, однако ЦБ обратило внимание на сделку из-за предыдущего негативного опыта покупки «Росгосстраха». В прошлый раз подобным способом компанию приобретал банк «Открытие». Приобретение крупнейшего игрока на страховом рынке привело банк к санации.

Таким образом, в регуляторе предполагают, что использование кредита может говорить о нехватке у покупателя реального капитала для сделки.

До этого глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банку удалось найти двух потенциальных покупателей для «Росгосстраха». По его словам, страховой бизнес является непростым делом и «правильно будет отдать это в руки профессиональных страховщиков».

Ранее Центробанк составил рейтинг самых токсичных страховщиков ОСАГО.