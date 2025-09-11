На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван главный претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ

РБК: претендентом на покупку «Росгосстраха» у ВТБ является «Балтийский лизинг»
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Главным претендентом на покупку «Росгосстраха» у ВТБ является «Балтийский лизинг». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что данная сделка вызвала интерес у Центробанка, поскольку транзакцию о покупке планируется провести кредитными средствами. Специалисты отметили, что «Балтийскому лизингу» были выдвинуты дополнительные условия по соглашению, из-за чего процесс продажи может затянуться или не состояться.

По данным журналистов, приобретить страховые компании с помощью кредитных средств не запрещено законом, однако ЦБ обратило внимание на сделку из-за предыдущего негативного опыта покупки «Росгосстраха». В прошлый раз подобным способом компанию приобретал банк «Открытие». Приобретение крупнейшего игрока на страховом рынке привело банк к санации.

Таким образом, в регуляторе предполагают, что использование кредита может говорить о нехватке у покупателя реального капитала для сделки.

До этого глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банку удалось найти двух потенциальных покупателей для «Росгосстраха». По его словам, страховой бизнес является непростым делом и «правильно будет отдать это в руки профессиональных страховщиков».

Ранее Центробанк составил рейтинг самых токсичных страховщиков ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами