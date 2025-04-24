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ВТБ нашел покупателей для Росгосстраха

Глава ВТБ Костин сообщил о двух потенциальных покупателях Росгосстраха
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банку удалось найти двух потенциальных покупателей для »Росгосстраха». Его слова приводит издание «Ведомости».

«Хотим «Росгосстрах» продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков», — рассказал он, напомнив о продаже «ВТБ-страхования» «Согазу».

Перед этим ВТБ вышел из капитала «Авроры Инвест», владеющей Первой грузовой компанией.

Отмечается, что 100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка.

При этом покупатель не раскрывается.

В начале декабря глава кредитной организации Андрей Костин сообщал, что банк планирует продать ПГК до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что медицинская инфляция в России в 2022-2024 годах составила 40%.

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