Финансист назвал причину падения рубля и дал прогноз по курсу

Хачатурян объяснил падения рубля снижением выручки от экспорта
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Резкое ослабление рубля в начале сентября связано с сезонными факторами и действиями банков. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, сокращение выручки от экспорта совпало с ростом спроса на валюту со стороны банков. Дополнительным фактором стало снижение ключевой ставки, из-за чего валютные спекуляции перестали быть столь выгодными.

Хачатурян отметил, что дальнейшая динамика во многом зависит от решений Центробанка. Если регулятор снизит ставку не более чем на 1–1,5 п.п., курс удержится в пределах 85–88 рублей за доллар и 95–98 рублей за евро, считает эксперт.

Он напомнил, что в конце сентября начинается очередной налоговый период. В это время ожидается пополнение бюджета России и укрепление национальной валюты.

«Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83–85 рублей за доллар и 93–95 рублей за евро», — сказал Хачатурян.

Он добавил, что возврат к обязательной продаже валютной выручки возможен лишь при возвращении курса к январским показателям в 102–105 рублей за доллар.

2 сентября инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года.

Ранее в Минфине назвали россиянам лучший инструмент для вложения денег.

