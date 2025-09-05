На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине назвали россиянам лучший инструмент для вложения денег

Замминистра Чебесков: фондовый рынок является лучшим инструментом для вложения
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее выгодным вариантом для долгосрочного вложения денег является фондовый рынок. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

По его словам, сейчас в России готовятся различные изменения и стимулы на фондовом рынке акций. Он отметил, что этот инструмент на длинных сроках позволяет россиянам обогнать инфляцию и ставки по депозитам.

Чебесков добавил, что ставки по банковским вкладам начали постепенно снижаться, поэтому фондовый рынок дает больше возможностей для роста вложений.

«Граждане привыкли: если есть свободные деньги, положил их под процент и получаешь доход. В этом году только вклады принесут россиянам 8-9 трлн рублей», — уточнил он.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота до этого говорил, что криптовалюта считается очень ненадежным видом вложения из-за непредсказуемости курса. По его словам, биткоин ничем не обеспечен, поэтому невозможно спрогнозировать, какой будет динамика его курса. Это может грозить инвесторам убытками. Он отметил, что от его покупки выиграют только те, кто купили его, когда он стоил всего несколько долларов.

Ранее в Сбере отметили снижение интереса бизнеса к депозитам.

