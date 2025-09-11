Доплаты к пенсии предлагают назначать уже с 70 лет

В Госдуму внесут законопроект о получения доплат к пенсии с 70 лет

В Госдуму готовят к внесению законопроект о снижении возраста, с которого назначаются повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно проекту, право на доплаты предлагается устанавливать с 70 лет, а не с 80, как сейчас. При этом выплаты должны быть дифференцированы: достигшим 70 лет — на 100%, достигшим 80 лет или инвалидам I группы — на 200%.

Законопроект предполагает изменения в законах «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении».

По словам авторов инициативы, депутатов Ярослава Нилова и Дмитрия Гусева, многие пожилые россияне не доживают до нынешнего порога в 80 лет и фактически лишены надбавок.

