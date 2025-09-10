На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В минэнерго США рассказали об обещании ЕС по закупкам газа из РФ

Минэнерго США: ЕС пообещал прекратить закупки газа из РФ к концу 2026 года
Vasily Fedosenko/Reuters

Брюссель пообещал Вашингтону прекратить закупки газа из РФ к концу 2026 года, рассказал в интервью телеканалу CNBC министр энергетики США Крис Райт.

«Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам», — заявил глава минэнерго.

По его словам, Соединенные Штаты планируют увеличить поставки сжиженного природного газа Европе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября также заявила, что Евросоюзу пора навсегда избавиться от энергоресурсов России.

При этом газета The Wall Street Journal утверждает, что европейские страны не намерены предпринимать дальнейших шагов по ограничению закупок российских энергоносителей «из-за политических соображений».

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

