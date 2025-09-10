На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск упал в рейтинге богатейших людей в мире

Bloomberg: cооснователь Oracle сместил Маска в списке богатейших людей мира
David Swanson/Reuters

Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон впервые занял первое место в списке богатейших людей планеты, обогнав предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, Эллисон добился этому благодаря взлету котировок компании на фондовой бирже — почти на 40%. Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, состояние сооснователя Oracle оценивается в $393 млрд, оно увеличилось за сутки на максимальный со времени подсчета индекса $101 млрд.

В свою очередь, состояние Маска составляет $385 млрд.

Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

При этом журнал Forbes сообщал, что первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и США четвертый год подряд занимает Маск. Состояние предпринимателя преодолело отметку в $400 млрд. Второе место в рейтинге занимал Эллисон с состоянием в $276 млрд.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире.

