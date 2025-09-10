Слуцкий: для фермеров нужно установить «твердые цены» на топливо

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить «твердые цены» на дизельное топливо для фермеров. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, недобросовестные компании наживаются на фермерах, что влияет в конечном счете на гражданах. Эту ситуацию надо исправлять, решение будет найдено достаточно быстро, сказал Слуцкий во время своей рабочей поездки в Воронеж.

Как отметил председатель ЛДПР, продукты питания в регионе заметно выросли в цене, что существенно отражается на семейных бюджетах. В связи с этим он призвал активнее работать над поддержкой фермеров.

В августе партия ЛДПР выступила с инициативой установить запрет на повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как отметил лидер партии Слуцкий, во время ЧС часто фиксируются случаи ценового «мародерства бизнеса», который «взвинчивает цены и пытается заработать на чужом горе».

