Слуцкий предложил установить «твердые цены» на дизельное топливо для фермеров

Слуцкий: для фермеров нужно установить «твердые цены» на топливо
Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить «твердые цены» на дизельное топливо для фермеров. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, недобросовестные компании наживаются на фермерах, что влияет в конечном счете на гражданах. Эту ситуацию надо исправлять, решение будет найдено достаточно быстро, сказал Слуцкий во время своей рабочей поездки в Воронеж.

Как отметил председатель ЛДПР, продукты питания в регионе заметно выросли в цене, что существенно отражается на семейных бюджетах. В связи с этим он призвал активнее работать над поддержкой фермеров.

В августе партия ЛДПР выступила с инициативой установить запрет на повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как отметил лидер партии Слуцкий, во время ЧС часто фиксируются случаи ценового «мародерства бизнеса», который «взвинчивает цены и пытается заработать на чужом горе».

Ранее россиянам рассказали, как рост цен на дизель отразится на стоимости хлеба.

