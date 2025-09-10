Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить «твердые цены» на дизельное топливо для фермеров. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, недобросовестные компании наживаются на фермерах, что влияет в конечном счете на гражданах. Эту ситуацию надо исправлять, решение будет найдено достаточно быстро, сказал Слуцкий во время своей рабочей поездки в Воронеж.
Как отметил председатель ЛДПР, продукты питания в регионе заметно выросли в цене, что существенно отражается на семейных бюджетах. В связи с этим он призвал активнее работать над поддержкой фермеров.
В августе партия ЛДПР выступила с инициативой установить запрет на повышение цен на товары и услуги в условиях чрезвычайных ситуаций.
Как отметил лидер партии Слуцкий, во время ЧС часто фиксируются случаи ценового «мародерства бизнеса», который «взвинчивает цены и пытается заработать на чужом горе».
Ранее россиянам рассказали, как рост цен на дизель отразится на стоимости хлеба.