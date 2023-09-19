Россиянам рассказали, как рост цен на дизель отразится на стоимости хлеба

Президент Российского Зернового Союза опроверг информацию о том, что удорожание дизеля спровоцирует скачок цен на хлеб. Существующие на рынке проблемы не затронут хлеб и гречку ни в этом, ни в будущем году, заверил он в беседе с «Общественной службой новостей».

Отмечается, что российские фермеры столкнулись с рекордным ростом цен на дизельное топливо: за три месяца его стоимость выросла в два раза. Однако Злочевский убежден, что на фоне большого количества зерна цены на него не изменятся.

«Зерна у нас завались, — заявил эксперт. — Россия — крупнейший мировой экспортер пшеницы, она производит его в два, а то и в три раза больше, чем требуется на внутреннем рынке».

Большая часть продовольствия отправляется другим странам, поэтому даже если количество собранного зерна снизится, то отразится это не на россиянах, а на экспортной выручке, считает Злочевский.

Сейчас цены на зерно упали в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, добавил глава РЗС. При этом цены на хлеб растут. «Иными словами, зерно и хлебобулочные изделия у нас в стране — величины, независимые друг от друга в части ценообразования», — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что цены на дизель поднялись за неделю на 1,7%, до 62,64 рубля за литр.

Хлеб ранее попал в список продуктов, которые могут сильнее всего подорожать этой осенью. Также в перечне – мясо, рыба, сахар, овощи, фрукты и детское питание.