Россиянам раскрыли минусы кредитных каникул

Мехтиев напомнил о процентах, начисляемых во время кредитных каникул

Кредитные каникулы — это инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. О минусах этой услуги рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Собеседник агентства напомнил, что кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.

Несмотря на плюсы кредитных каникул, у них имеются также и недостатки, отметил Мехтиев. По словам эксперта, во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, кроме того, общий срок платежа увеличивается. В результате никакого списания долга не происходит.

Также собеседник агентства обратил внимание на планку, которая установлена правительством, выше которой получить кредитные каникулы невозможно.

Среди прочего эксперт советует пользоваться кредитными каникулами лишь в случае необходимости, а также сделать все возможное, чтобы войти в график погашения после завершения срока.

До этого сообщалось, что российские банки начали блокировать операции с кредитными картами, по которым не платятся проценты. Кроме того, сразу несколько российских кредитных организаций значительно урезали лимиты по кредитным картам для тех клиентов, которые не платят проценты.

Ранее ЦБ опубликовал первый ренкинг банков по числу жалоб.