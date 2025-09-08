Минэнерго рассмотрело меры поддержки для угольных предприятий РФ

В Минэнерго рассмотрели меры поддержки для более чем 40 угольных предприятий РФ

Министр энергетики Сергей Цивилев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что подкомиссия рассмотрела оказание индивидуальных мер поддержки более чем 42 угольным предприятиям РФ.

По его словам, программа поддержки угольной отрасли включает широкий спектр мер, таких как отсрочка налоговых платежей и реструктуризация банковских кредитов. Отдельная программа, действующая под руководством министра финансов Антона Силуанова, предусматривает рассмотрение индивидуальных планов помощи для наиболее проблемных предприятий. По словам Цивилева, в рамках этой программы уже поддержано более 42 компаний.

2 сентября газета «Коммерсантъ» писала, что правительство РФ готовит меры поддержки для металлургической отрасли. Как отмечали авторы публикации, речь идет о тех предприятиях, которые столкнулись с финансовыми проблемами и падением выпуска. В перечень мер по поддержке металлургов может войти, в частности, повышение экспортных пошлин на лом черных металлов.

