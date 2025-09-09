На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик объяснил резкое подорожание доллара

Аналитик Васильев: курс доллара взлетел выше 85 руб. из-за ситуации в геополитике
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Доллар подорожал более чем до 85 рублей 9 сентября из-за трех факторов — сезонного роста спроса россиян на зарубежную валюту, снижения продаж валютной выручки отечественными экспортерами и не оправдавшихся ожиданий инвесторов по поводу улучшения отношений РФ и Запада, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В начале сентября российские экспортеры могли снизить продажу валютной выручки. Обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки послужило скорее сигналом о нежелательности крепкого курса рубля (доллар ниже 80 рублей) для российских властей. В целом экспортеры и так продавали существенно больше, чем требовала обязательная продажа. После встречи президентов РФ и США на Аляске были некоторые ожидания на улучшение отношений России и Запада. Однако пока эти ожидания не оправдались, а Запад снова обсуждает новые антироссийские санкции. Поэтому геополитика сейчас снова играет против рубля», — пояснил Васильев.

По его прогнозу, без изменений на геополитическом фоне доллар в ближайшие месяцы будет стоить 80—90 рублей, евро — 94—106 рублей, юаня — 11,2—12,6 рубля.

Курс доллара 9 сентября в моменте превышал 85,34 рубля. С начала сентября американская валюта подорожала к российской более чем на 3 рубля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года.

