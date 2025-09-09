На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Cтало известно, кому выгодны кредитные каникулы россиян с детьми

Аналитик Рогачевский: кредитные каникулы россиян с детьми выгодны банкам
true
true
true
close
Depositphotos

Кредитные каникулы россиян с детьми выгодны банкам, сказал «Газете.Ru» глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Кредитные каникулы — это не полное освобождение россиян с детьми от оплаты займа. Проценты по кредиту раз в месяц все равно придется платить, каникулы будут освобождать только от гашения основного долга на определенный период. При инициировании процедуры кредитных каникул человеком отметка об этом будет отображаться в бюро кредитных историй, и это может вызвать трудности при следующем обращении за кредитом. Кроме того, кредитные каникулы все равно несколько увеличивают общую переплату по кредиту. Кредитные каникулы выгодны для банков, потому что их нельзя отнести к просрочкам», — отметил Рогачевский.

Он пояснил, что по итогу для банков доход по кредитам, по которым взяли каникулы, выше, а все издержки от отсрочки выплаты займа будет возмещать государство. Однако банки будут должны дольше держать резервы по таким кредитам, добавил эксперт.

Рогачевский не исключил, что может возникнуть ситуация, при которой финансовая устойчивость банка может пошатнуться, но это что-то из разряда фантастики: если большая доля клиентов банка окажутся многодетными семьями и решат в один день взять каникулы. Ситуация, конечно, маловероятная, заключил эксперт.

По его прогнозу, просроченные долги по кредитам у россиян с детьми в случае каникул могут вырасти втрое при негативном сценарии развития событий, и уменьшиться на 10—15% при позитивном сценарии.

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве 21 июля одобрила законопроект, согласно которому российские семьи с детьми при пополнении смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет. Законопроект был разработан Минфином еще в 2024 году в целях стимулирования рождаемости, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уменьшить процентные ставки по кредитам для семей с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами