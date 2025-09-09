Cтало известно, кому выгодны кредитные каникулы россиян с детьми

Кредитные каникулы россиян с детьми выгодны банкам, сказал «Газете.Ru» глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Кредитные каникулы — это не полное освобождение россиян с детьми от оплаты займа. Проценты по кредиту раз в месяц все равно придется платить, каникулы будут освобождать только от гашения основного долга на определенный период. При инициировании процедуры кредитных каникул человеком отметка об этом будет отображаться в бюро кредитных историй, и это может вызвать трудности при следующем обращении за кредитом. Кроме того, кредитные каникулы все равно несколько увеличивают общую переплату по кредиту. Кредитные каникулы выгодны для банков, потому что их нельзя отнести к просрочкам», — отметил Рогачевский.

Он пояснил, что по итогу для банков доход по кредитам, по которым взяли каникулы, выше, а все издержки от отсрочки выплаты займа будет возмещать государство. Однако банки будут должны дольше держать резервы по таким кредитам, добавил эксперт.

Рогачевский не исключил, что может возникнуть ситуация, при которой финансовая устойчивость банка может пошатнуться, но это что-то из разряда фантастики: если большая доля клиентов банка окажутся многодетными семьями и решат в один день взять каникулы. Ситуация, конечно, маловероятная, заключил эксперт.

По его прогнозу, просроченные долги по кредитам у россиян с детьми в случае каникул могут вырасти втрое при негативном сценарии развития событий, и уменьшиться на 10—15% при позитивном сценарии.

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве 21 июля одобрила законопроект, согласно которому российские семьи с детьми при пополнении смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет. Законопроект был разработан Минфином еще в 2024 году в целях стимулирования рождаемости, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уменьшить процентные ставки по кредитам для семей с детьми.